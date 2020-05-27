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  3. Nükhet Duru'nun biyolojik yaşı durdu!
27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:28 | Son Güncelleme:

Nükhet Duru'nun biyolojik yaşı durdu!

Nükhet Duru'nun biyolojik yaşı durdu!

Nükhet Duru, Instagram'da canlı yayına katıldı.

Ünlü sanatçı, hayatı fazla ciddiye almayarak genç kalmayı başardığını ve çevresine de her zaman neşe saçmaya çalıştığını söyledi. Her zaman pozitif olduğunun altını çizen Duru, “Herkesin biyolojik yaşı aynı ilerlemiyor. Benim ruh yaşım da çok tuhaf. Küçük kaldım ben biraz, reaksiyonlarım falan... Tabii seyirci önünde çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama hâlâ her şeye hayret eden bir yapım var” dedi.


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