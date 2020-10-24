Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu: Çocuk istiyoruz ama zaman var

Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu, eşiyle çocuk istediklerini ancak bunun için bir zaman olduğunu aktardı.

196Sekiz adlı Youtube programına katılan Doğulu, çocuk soruları karşısında , ‘’Ben 10’lu yaşlardan beri baba olmayı çok istiyorum. Neslihan da çok sıcak ama ikimizin de bu dünyada yapmak istediği şeyler var. Onları tamamladıktan sonra belki. Bu iş bir an bir dönem meselesi bence. İkimiz de sağlıklıyız çok şükür o yüzden bir derdimiz yok’’ yanıtını verdi. Sağlık problemlerinden de bahseden Doğulu, üç yıl önce ciddi problemleri olduğunu sölyedi. Oyuncu, ‘’ Bağırsaklarımda sıkıntı var. Huzursuz bağırsak sendromu deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası’’ dedi.