Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden Belgrad Ormanı'nda kamp deneyimi

Doğayla iç içe zaman geçirmeyi her zaman sevdiğini söyleyen ve bazen de karavanlarıyla tatile çıkan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ikilisi, önceki gün de Belgrad Ormanı’nda kamp yaptı. Kadir Doğulu, “Gece yıldızları seyran ederek uyumak, gün güneşe bulutlara uyanmak… Üşüdük biraz ama çok güzel deneyimdi” notuyla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.