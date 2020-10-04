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04 Ekim 2020 Pazar 18:18 | Son Güncelleme:

Negatif duygular obeziteyi besliyor

Negatif duygular obeziteyi besliyor

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri obeziteyse diğeri depresyon...

Aynı zamanda birbirleriyle ilişkili bu iki rahatsızlık obezite ve depresyon, birbirlerine davetiye çıkarıyor. Obezitenin birçok psikiyatrik soruna yol açabileceğine değinen Klinik Psikolog Bülent Baykal bir numarada majör depresyon bozukluğunun olduğunu söyleyerek, ağırlıklı olarak kadınların bundan daha fazla etkilendiğini vurguluyor. Baykal, “Obezler vücut ağırlığından ve kısıtlı hareket olanaklarından dolayı büyük sıkıntı çekerler. Öz bakımlarını gerçekleştirmede çok zorlandıklarını ya da sürekli bir desteğe ihtiyaç duyduklarını görürüz. Bu da bir zaman sonra kendini toplum dışı ve değersiz hissetmelerine neden olur” dedi. Baykal, “Öte yandan obeziteye eşlik eden depresyon kadınların bilişsel, davranışsal ve negatif duygu durumlarını daha da kötüleştireceği için obezite daha ağır bir tabloya dönüşebiliyor. Çünkü kendini çaresiz hisseden kişi, bir süre sonra ‘ne yapsam olmuyor, başarısızım, değersizim’ gibi kendine yönelik olumsuz atıflarda bulunarak, var olan problemin daha da büyümesine neden oluyor” diye konuştu. Psikolog Bülent Baykal, bu şekilde aşırı yemeye yönelen kişide kiloların daha da artacağını ve sendromun daha da kötü yaşanacağına dikkat çekti.

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