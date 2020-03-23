Nefes açıcı keçiboynuzu balı

Harnup olarak da bilinen keçiboynuzu, içeriğinde bulunan vitamin ve minareller nedeniyle tüketilmesi çok faydalı bir besindir. Fakat sadece kendisi değil aynı zamanda balının da faydaları saymakla bitmez. Arılar tarafından, çoğunluğu tek bir çiçekten toplanmış ballara 'monoflora bal' denildiğini belirten beslenme uzmanları, keçiboynuzu balının da, yoğunlukla keçiboynuzu ağaçının çiçeklerinden toplandığını dile getirerek sağlığa faydalarını şu şekilde sıralıyor:

RADYASYONDAN KORUR

Kalsiyum bakımından çok zengindir, E vitamini sayesinde öksürüğe, gribe, kemik erimesine ve kansızlığa iyi gelir. Balgam söktürür, bronşları açar, nefes darlığında oldukça etkilidir. Yüksek vitamin ve mineraller içerdiğinden, diş ve dişetleri üzerinde olumlu etkisi vardır. Kalbe faydalıdır, çarpıntıyı önler, insan vücuduna giren radyasyonu dışarı atar. Solunum güçsüzlüğü, alerjik nefes darlığı ve soğuk alerjisi durumunda çok etkilidir. Astım hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Kemiklerin güçlenmesini sağlar.

AKCİĞER ÖDEMİNİ GEÇİRİR



Akciğer kanseri hastalarında radyoterapiye bağlı fibroz doku oluşabilmektedir. Fibroztik doku ödeme yol açar ve bu durum, hastanın hayat kalitesini oldukça zorlaştırır. Fibroz doku oluşumu aynı zamanda öksürüğü de tetikleyerek hastanın şiddetli öksürük krizleri yaşamasına neden olur. Keçiboynuzu balı, akciğere yönelik olan bu ödemi ortadan kaldırır. Keçiboynuzu balı, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, ekim ve kasım aylarında az miktarda elde edilir. Piyasada satılanların birçoğunun sahte olduğunu belirten beslenme uzmanları, 'keçiboynuzu balının tadı ve kokusu diğer ballardan oldukça farklıdır. Aldığınız ürünün orijinal olmasına dikkat edin' şeklinde uyarıyor.