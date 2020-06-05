05 Haziran 2020 Cuma 21:07 | Son Güncelleme:
Nebahat Çehre özel izinle dışarı çıktı
72 yaşındaki Nebahat Çehre, özel izinle sokağa çıktı.
Önceki gün Nişantaşı'nda iki arkadaşıyla bir kafede oturan Çehre, belindeki fıtık nedeniyle hastaneye gelmek için 112'den izin aldığını söyledi. Yaş kısıtlamasının rahatsız edici olduğunu dile getiren Çehre, “Koronavirüsü kabullendik artık. Bana göre yaş tahdidi koymaları rahatsız edici. Bana göre bu yaştaki insanlar o bilinçte. Kendilerini koruyup sakılabilirler” diye konuştu.