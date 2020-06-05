Nebahat Çehre özel izinle dışarı çıktı

Önceki gün Nişantaşı'nda iki arkadaşıyla bir kafede oturan Çehre, belindeki fıtık nedeniyle hastaneye gelmek için 112'den izin aldığını söyledi. Yaş kısıtlamasının rahatsız edici olduğunu dile getiren Çehre, “Koronavirüsü kabullendik artık. Bana göre yaş tahdidi koymaları rahatsız edici. Bana göre bu yaştaki insanlar o bilinçte. Kendilerini koruyup sakılabilirler” diye konuştu.