Müziğin görsel dehası: Kerim Atlığ

Alanında başarılı işlere imza atarak Los Angeles gibi yerlerdeki tekno festivallerinde sahne alan Atlığ, ABD'de animasyon eğitimleri alarak mesleğine katkı yarattığını anlattı.

MÜZİKLE GÖRSELİ BULUŞTURMAK NEDEN ÖNEMLİ?



Canlı görsel performans sanatının artık daha büyük kitlelerce taktir edilmeye başlamasının sebebi müzik ve diğer sanat etkinliklerinde yaşanan deneyime yeni bir boyut katmasıdır. Birden çok duyuya hitap eden bu performans çeşidi, etkinliği daha da unutulmaz kılıyor.

Bir performansa hazırlanırken ilham için nelere başvurursunuz? Nasıl hazırlanırsın?

Görsellerimi hazırlarken en çok ilham aldığım şeylerin dinlediğim müzikler, olduğunu söyleyebilirim. Özellikle elektronik müzik, düşünce akışımın ve görseli yaratma sürecimin daha hızlı şekil almasını sağlıyor.

Amerika'da Bilgisayar Animasyonu ve Görsel Efekt eğitimi aldınız. Animasyon size bir katkı sağlıyor mu?

Ben, daha çok bana özgü performanslar vermeyi hedeflediğimden, tamamıyla kendim oluşturduğum görselleri kullanmayı tercih ediyorum. Aldığım animasyon eğitiminin bu görselleri oluşturmamdaki katkısının büyük olduğunu görüyorum.