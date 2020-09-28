28 Eylül 2020 Pazartesi 20:28 | Son Güncelleme:
Müzede ‘Saraydan Kız Kaçırma'
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" sona erdi.
11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin kapanışı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde gösterilen "Saraydan Kız Kaçırma" operasıyla yapıldı. Salgın tedbirlerine uygun gerçekleşen etkinlikte, İstanbul Devlet Opera Balesi (İDOB) sanatçılarına, orkestra ve koro da eşlik etti.