Müzede ‘Saraydan Kız Kaçırma'

11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin kapanışı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde gösterilen "Saraydan Kız Kaçırma" operasıyla yapıldı. Salgın tedbirlerine uygun gerçekleşen etkinlikte, İstanbul Devlet Opera Balesi (İDOB) sanatçılarına, orkestra ve koro da eşlik etti.

