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22 Ekim 2020 Perşembe 20:02 | Son Güncelleme:

Müze gibi restoran

Müze gibi restoran

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde restoran işleten Turan Erşahan, antika merakıyla biriktirdiği malzemelerin bulunduğu 2 bine yakın eski eşyayı, restoranında sergiliyor.

48 yaşındaki Turan Erşahan, iş yerinde bakır tava, tepsi, para, gazete, kurşun, tüfek, terazi, daktilo, radyo gaz lambası gibi birçok malzemeyi sergiliyor. Antika meraklısı işletmeci, "Bazı müşterilerimiz evlerindeki eşyaları 'kaybolmasın' diye bize getiriyor. Buradaki eski eşyalara değer verdiğimizi bilerek getiriyorlar” dedi.

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