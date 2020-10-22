Müze gibi restoran

48 yaşındaki Turan Erşahan, iş yerinde bakır tava, tepsi, para, gazete, kurşun, tüfek, terazi, daktilo, radyo gaz lambası gibi birçok malzemeyi sergiliyor. Antika meraklısı işletmeci, "Bazı müşterilerimiz evlerindeki eşyaları 'kaybolmasın' diye bize getiriyor. Buradaki eski eşyalara değer verdiğimizi bilerek getiriyorlar” dedi.