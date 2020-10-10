Mutluluğun ressamı

Antalya'da yaşayan Bilge (64) ile Bülend Öztürk (66) çifti, 1985'te Savaş ve Barış adında ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Barış'ın doğumdan 3 hafta sonra hayatını kaybetmesiyle üzüntü yaşayan çift, kısa süre sonra da Savaş'ın böbrek hastası olduğunu öğrenmeleriyle ikinci bir üzüntü yaşadı. Tedavisi devam eden Savaş, bir süre sonra duyma ve konuşma yetisini kaybetti. Uygulanan ilaç tedavisine yanıt vermeyen Savaş, 2003'ten itibaren haftanın 3 günü diyaliz tedavisi görmeye başladı.

PSİKOLOJİK DESTEK OLMASI İÇİN



Yaşadıklarından dolayı işaret diliyle anlaştıkları oğullarının çok yıprandığını gören Öztürk çifti, ressam akrabaları Berrin İlhan'dan yardım istedi. İlhan, kuzeniyle yakından ilgilenmeye başladı. Sadece psikolojik destek olsun düşüncesiyle eğitim almaya başlayan Savaş, azmi ve kararlılığıyla çizdiği resimlerle herkesi şaşırttı. Yaklaşık 3 yıl süren eğitiminin ardından Savaş'a ait küçük bir atölye açıldı. Günün 4 saatini diyaliz makinesine bağlı geçiren, ardından soluğu atölyede alan Savaş, resimlerini sosyal medyadan satışa sunuyor.

Sempatik ve neşeli hareketleriyle herkesi mutlu eden Savaş Öztürk, böbrek hastalarına da azmi ve kararlılığıyla moral oluyor. Kovid-19'a karşı farkındalık çalışmalarıyla dikkati çeken Savaş, çizdiği resimlerle insanların daha duyarlı ve tedbirli olması gerektiği mesajını veriyor.