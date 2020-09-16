Mustafa Varank kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank nereli, kaç yaşında?

Mustafa Varank, 66. hükümette Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevini yapmaya başladı. 2014 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini yerine getiren Mustafa Varank'a 2016 yılında büyükelçi ünvanı verilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapmıştır.

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

1976 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yaptı.

Ayrıca bu dönemlerde Florida State Üniversitesi'nde uzman, Indiana University Pervasive Technology Institute'te ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında Başbakanlık'ta görev yapmaya başladı. Sırasıyla, 2011'de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. 2016 yılında Büyükelçi unvanı aldı.

Başdanışmanlık görevi boyunca, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından verilen diğer görevlerin yanı sıra, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi. TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.