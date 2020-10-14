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  • Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu'ndan Aşık Veysel şarkıları geliyor
14 Ekim 2020 Çarşamba 19:18 | Son Güncelleme:

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu'ndan Aşık Veysel şarkıları geliyor

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu'ndan Aşık Veysel şarkıları geliyor

Mustafa Topaloğlu'nun kendisi gibi şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu, Zorlu'da objektiflere yansıdı.

Çağlayan Topaloğlu, Aşık Veysel’in şarkılarından oluşan bir albüm içinde olduğunu aktardı ve ekledi: ‘’Beş şarkılık bir çalışma içerisindeyiz. Biz bazı yabancı şarkıları nasıl sözlerini bilmediğimiz anlamadığımız halde kulağa hoş geldiği için dinliyorsak, onlar da bizim halk ozanımızın şarkılarını dinleyebilirler."

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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