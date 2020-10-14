Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu'ndan Aşık Veysel şarkıları geliyor

Çağlayan Topaloğlu, Aşık Veysel’in şarkılarından oluşan bir albüm içinde olduğunu aktardı ve ekledi: ‘’Beş şarkılık bir çalışma içerisindeyiz. Biz bazı yabancı şarkıları nasıl sözlerini bilmediğimiz anlamadığımız halde kulağa hoş geldiği için dinliyorsak, onlar da bizim halk ozanımızın şarkılarını dinleyebilirler."

