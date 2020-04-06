Mustafa Sandal'dan Aleyna Tilki'yi kızdıracak laflar: Billie Ellish ile asla kıyaslanamaz

18 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Billie Ellish’in 8D şarkısının WhatsApp’ta dolaştığını görünce kendisinin de bu şarkının bir versiyonunu yaptığını dile getiren Sandal, Billie Ellish’in tartışmasız bir star ve çok yetenekli olduğunu belirtti. Billie Ellish ile Aleyna Tilki’nin asla kıyaslanamayacağını sözlerine ekleyen popçu, “Billie müzikal derinlik ve birikimi açısından kıyas kabul etmez” dedi.