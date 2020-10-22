Mustafa Sandal eski eşi Emina Jahovic hakkında konuştu: Ömür boyu bağlantıdayız

Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic’in kendisiyle sosyal medyada bağlantılarını koparmasının aksine Emina ile ömür boyu konuşacaklarını söyledi. Geçen sene boşanan Sandal ile Jahovic çifti, çocukları Yaman ve Yavuz için her zaman dost olacaklarını söylemişti. Ancak çiftin bu ‘dostuz’ günleri bir yıl sürdü. Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal’ı Instagram’dan takipten çıkardı.



ARAMIZDA PROBLEM YOK



‘Benim çocuklarımın babası. Kendisini özellikle takip etmem gerekmiyor. Ben özgür bir kadınım" ifadelerini kullanarak Sandal ile artık görüşmediklerini söyledi. Önceki gün görüntülenen Sandal, eski eşinin sözlerinin sorulması üzerine Emina Jahovic ile küs olmadıklarını aktardı. Mustafa Sandal, “Öyle şey olur mu? Çocuklarımız var. Biz onunla ömür boyu bağlantıdayız. Yaman'ımız ve Yavuz'umuz var" diyerek aralarında problem olamayacağını ekledi.