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  3. Mustafa Ceceli açıkladı! 'Levent Yüksel beni sahneden kovdu'
11 Haziran 2020 Perşembe 19:46 | Son Güncelleme:

Mustafa Ceceli açıkladı! 'Levent Yüksel beni sahneden kovdu'

Mustafa Ceceli açıkladı! 'Levent Yüksel beni sahneden kovdu'

Sinan Akçıl'ın televizyon programına katılan Mustafa Ceceli, bir dönem Levent Yüksel'in kendisini sahneden kovduğunu anlattı.

Mustafa Ceceli, meslektaşı Sinan Akçıl’ın ‘Piyanist’ adlı programına katıldı. Hayatının dönüm noktalarını anlatan Ceceli, Sezen Aksu ve Levent Yüksel'in arkasında bir dönem çalıştığını belirtti. O döneme ait anısını anlatan Yüksel, “Bir gün Levent Yüksel beni şarkı söylemek için çağırdı ve şarkının ardından bana kovulduğumu söyledi. Ben de ilk olarak ne demek istediğini anlamamıştım. Sonrasında ise artık seni burada tutamayız ve önünde uzun bir yol var” dedi.

HEDEFİM TARKAN’DI

Sezen Aksu ile çalıştığı dönemleri paylaşan Ceceli, “Sezen Aksu gibi birinin arkasında müzik hayatıma devam ederken gerçekten çok mutluydum ama bir gün şarkı listesinde kendi adımı gördüm ve Sezen Aksu'yla beraber ilk kez “Unutamam” şarkısını söyledik. Ve sonrasında ise Sezen Aksu bana, ‘sana albüm yapalım ama kuş yuvadan uçar gider’ dedi. Benim ise o dönem hedefim Tarkan'a aranje yapmaktı” dedi. 

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