Sıla Gençoğlu'ndan can dostuna kutlama

Sıla, can dostu ile çekilmiş karesini paylaştı ve altına da şunları yazdı: “Mutlu'mla ilk sarıldığımız gün. Hislerimi anlatmam zor. Taşkın bir nehir gibiydi içim. Bugün çılgınımın doğum günü. Nasıl seviyorum ama nasıl! Sağlıklı, hep böyle musmutlu bir ömrün olsun canımın canı! Nice senelere Mutlu kızım.”