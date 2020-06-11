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  3. Sıla Gençoğlu'ndan can dostuna kutlama
11 Haziran 2020 Perşembe 19:09 | Son Güncelleme:

Sıla Gençoğlu'ndan can dostuna kutlama

Sıla Gençoğlu'ndan can dostuna kutlama

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla köpeği Mutlu'nun yeni yaşını kutladı.

Sıla, can dostu ile çekilmiş karesini paylaştı ve altına da şunları yazdı: “Mutlu'mla ilk sarıldığımız gün. Hislerimi anlatmam zor. Taşkın bir nehir gibiydi içim. Bugün çılgınımın doğum günü. Nasıl seviyorum ama nasıl! Sağlıklı, hep böyle musmutlu bir ömrün olsun canımın canı! Nice senelere Mutlu kızım.”

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