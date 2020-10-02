  • $7,7747
  • 9,1206
  • 475.284
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Ekim 2020 Cuma 20:57 | Son Güncelleme:

Museum of Motivation ziyaretçilere açıldı

Museum of Motivation ziyaretçilere açıldı

Teknolojiyi, hayalleri ve tasarımı motivasyon konseptiyle birleştiren Museum of Motivation, ziyaretçilere açıldı.

Museum of Motivation ziyaretçilere açıldı. Ziyaretçilerine tramvaya binip, bir anda hayal odasında bulutların üzerine çıkmak, zaman tüneli ile çocukluğa giderek hatıralara yolculuk yapmak, gökdelenler arasında 100 metre yukarıda sanal gerçeklik ile yürümek ve 350 bin toptan oluşan ve renk değiştiren top havuzunda oynamak gibi motivasyonlar sunan müze, Watergarden İstanbul’da ilk defa İstanbulluların beğenisine sunuldu.

<p>İşgalci Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Kar

Azerbaycan Ordusu'ndan darbe üstüne darbe: İşgalci Ermeni güçleri imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Samsun'da molalı çıkılabilen 200 basamaklı merdiven

Beyin ve kas sağlığı için bu besinler şart

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.