Museum of Motivation ziyaretçilere açıldı. Ziyaretçilerine tramvaya binip, bir anda hayal odasında bulutların üzerine çıkmak, zaman tüneli ile çocukluğa giderek hatıralara yolculuk yapmak, gökdelenler arasında 100 metre yukarıda sanal gerçeklik ile yürümek ve 350 bin toptan oluşan ve renk değiştiren top havuzunda oynamak gibi motivasyonlar sunan müze, Watergarden İstanbul’da ilk defa İstanbulluların beğenisine sunuldu.

