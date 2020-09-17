17 Eylül 2020 Perşembe 19:00 | Son Güncelleme:
Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani aynı projede yar almaları için çok sayıda teklif aldı
Murat Yıldırım, eşi Imane Elbani ile birlikte aynı projede yer almaları için çok sayıda teklif aldıklarını söyledi.
Eşi Imane Elbani ile birlikte aynı projede yer almaları için yurtdışı ve yurtiçinden birçok yapımla görüştüklerini söyleyen Murat Yıldırım, “Bir gün birlikte oynar mıyız bilmiyorum ama kendisine gelen projelerin arkasındayım. Oyunculukla alakalı her bir bilgiyi isterse seve seve öğretir, hocası olurum” dedi.