01 Eylül 2020 Salı 20:15 | Son Güncelleme:
Murat Dalkılıç'tan milli voleybolcu Derya Çayırgan ile hakkında çıkan aşk iddialarına sert tepki! 'Bir salın beni ya, yaptığım işten soğuttunuz'
Üç yıl aşk yaşadığı Hande Erçel'den iki buçuk ay önce ayrılan Murat Dalkılıç'ın, milli voleybolcu Derya Çayırgan'la aşk yaşadığı iddia edildi.
Dalkılıç, aşk iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ünlü popçu, “Bir salın beni ya. Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır. Avukatım her haberle, her bir Instagram, Twitter accountuyla yakından ilgileniyor. For your info!” dedi.