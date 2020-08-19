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  • Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel ile ilişkisinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le ilgili açıklama geldi!
19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:30 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel ile ilişkisinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le ilgili açıklama geldi!

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel ile ilişkisinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le ilgili açıklama geldi!

Hande Erçel ile evlilik yolunda 3 yıllık beraberliğini noktalayan Murat Dalkılıç, önceki gün modacı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde podyuma çıktı.

Podyum sonrası habercilerle karşılaşan Dalkılıç sorular karşısında oldukça gerildi. ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde partner olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in yakınlığının, Murat Dalkılıç’la ilişkisinin bitmesine sebep olduğu iddia edilmişti. Bürsin açıklama yaparak yazılanları yalanlamıştı. Murat Dalkılıç, Bürsin’in bu açıklamasını doğrulayıp "Tabii ki onunla ilgisi yok” dedi.

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