Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel ile ilişkisinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le ilgili açıklama geldi!

Podyum sonrası habercilerle karşılaşan Dalkılıç sorular karşısında oldukça gerildi. ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde partner olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in yakınlığının, Murat Dalkılıç’la ilişkisinin bitmesine sebep olduğu iddia edilmişti. Bürsin açıklama yaparak yazılanları yalanlamıştı. Murat Dalkılıç, Bürsin’in bu açıklamasını doğrulayıp "Tabii ki onunla ilgisi yok” dedi.