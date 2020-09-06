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  3. Murat Boz'dan yalnızlık itirafı! 'Hayatımda kimse yok'
06 Eylül 2020 Pazar 19:51 | Son Güncelleme:

Murat Boz'dan yalnızlık itirafı! 'Hayatımda kimse yok'

Murat Boz'dan yalnızlık itirafı! 'Hayatımda kimse yok'

Popçu Murat Boz, önceki gün yardımcısı Erdal Kıdık'ın Beşiktaş'taki nikâhına katıldı.

Törende şahitlik görevini üstlenen Murat Boz, son dönemde adının birçok kişiyle anılması karşısında sessizliğini bozdu. Özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt veren popçu, “Yalnızım. Hayatımda kimse yok” ifadelerini kullandı. 

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