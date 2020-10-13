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  • Mümessil filmi oyuncuları Burcu Binici, Ayhan Taş ve Dila Danışman: Çekimlerde kilo aldık
13 Ekim 2020 Salı 20:14 | Son Güncelleme:

Mümessil filmi oyuncuları Burcu Binici, Ayhan Taş ve Dila Danışman: Çekimlerde kilo aldık

Mümessil filmi oyuncuları Burcu Binici, Ayhan Taş ve Dila Danışman: Çekimlerde kilo aldık

Burcu Binici, Ayhan Taş, Dila Danışman gibi isimlerin rol aldığı ‘Mümessil' filminin çekimleri Erzurum'da devam ediyor.

Burcu Binici, Ayhan Taş, Dila Danışman gibi isimlerin rol aldığı ‘Mümessil’ filminin çekimleri Erzurum’da devam ediyor. Erzurum’un doğal güzelliklerini beyazperdeye taşıyacak filmin çekimlerinde oyuncuları en çok şehrin birbirinden leziz yemekleri zorluyor: “Sabah akşam cağ kebabı yemekten kilo aldık. Kıyafetlerimiz artık olmuyor!”
<p><span >Editör: </span><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu: <a href='mailto

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