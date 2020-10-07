'Muhteşem Yüzyıl' dizisi için Saruhan Hünel'in basireti bağlandı! 'Oynamayı kabul etmedim

Saruhan Hünel, bir dönem ilgiyle izlenen Muhteşem Yüzyıl dizisinden teklif geldiğini ancak kabul etmediğini söyledi. Oyuncu, ‘’ Timur Savcı, bir dizi yapıyorum o dizide sana çok güzel bir rol var ve ben senin orada olmanı çok istiyorum demişti. Tarihi dizi olduğunu söyleyince, Türkiye tarihi dizilerde çok başarılı olmuyor seni tenzih ediyorum dedim.. O an basiretim bağlandı belki de… Muhteşem Yüzyıl’da olsaydım çok memnun ve mutlu olurdum” dedi.