Muhtar evini meslek öğrenmek isteyen kadınlara açtı

Mehmet Demirel, "Elazığ'daki bir firmadan tezgahlarımızı ve ipleri tedarik ettik. Daha önce kiraya verdiğim daireyi atölye için tahsis ettim ve tezgahları kurduk. Burada İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kurs açıldı. Kadınlarımız işi öğrendikçe sipariş almaya da başladık ve artık şehir dışından bile siparişler alıyoruz" dedi.