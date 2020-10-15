15 Ekim 2020 Perşembe 20:10 | Son Güncelleme:
Muhtar evini meslek öğrenmek isteyen kadınlara açtı
Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde Karakova Mahallesi Muhtarı Mehmet Demirel, mahallesindeki kadınların halı dokumasını öğrenerek meslek sahibi olmaları için evini tahsis etti.
Mehmet Demirel, "Elazığ'daki bir firmadan tezgahlarımızı ve ipleri tedarik ettik. Daha önce kiraya verdiğim daireyi atölye için tahsis ettim ve tezgahları kurduk. Burada İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kurs açıldı. Kadınlarımız işi öğrendikçe sipariş almaya da başladık ve artık şehir dışından bile siparişler alıyoruz" dedi.