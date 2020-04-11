Muhabbet olsun

EKİPLER DUYDUKLARI İSTEK KARŞISINDA ŞAŞIRDI



65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ardından evde tek kalan 75 yaşındaki Gülsüm Kartal, 153 yardım hattını arayarak, "Evde tek başıma canım sıkılıyor. Muhabbet kuşu istesem getirebilir misiniz" dedi. İstek karşısında önce şaşıran ekipler daha sonra kafesiyle birlikte temin ettikleri iki kuşu ve erzak paketlerini Gülsüm Teyze’ye ulaştırdı.

ÇOCUKLARIM RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN GELEMİYOR



Muhabbet kuşuyla birlikte kapıya gelen yardım ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın sevincini gizleyemezken, "Çok sıkıldım, çok bunaldım. Allah bin kere razı olsun. Gelen giden yok çocuklarım da rahatsız ben de artık iyice bunaldım. Bir kuşum olsun istedim. Artık onunla konuşurum" dedi.

Zabıta ekipleri erzak paketini de bırakarak evden ayrıldı.