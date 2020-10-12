'Mucize Doktor'un oynayan Taner Ölmez, Ali Vefa'yı oynarken korkmuş!

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, bu durumda olan aileleri kırmamak istediğini dile getirdi. Taner Ölmez, "Sadece o çocukları, insanları değil onların komşularını falan da etkiliyor. Gerçek ne ise onu yapmak gerekiyor. Ben çok korktum açıkçası böyle bir şey oynarken. Kırmamam, yalan söylemem gerekiyordu. Çok hassas davrandım. Onun da karşılığını aldım” dedi.