'Mucize Doktor'la ekranlara dönen Seda Bakan: Dizilerim bir amaca hizmet etmeli

Anne olduktan sonra ara verdiği setlere 'Mucize Doktor’ dizisiyle yeniden devam eden Seda Bakan, teklif geldiğinde oturan bir diziye dahil olmaktan ilk başlarda tedirginlik duyduğunu söyledi.

İnsanlara umut veren bir proje olduğunu söyleyen Seda Bakan kendisine gelen projeleri seçerken yapımın neye hizmet ettiğine baktığını söyledi. Kariyerini düşünerek kararlar verdiğini ifade eden oyuncu, ‘’Proje neye hizmet ediyor, ben oynamaktan keyif alacak mıyım? Bunlara dikkat ediyorum’’ diye konuştu.

Oyunculuğun en eğlenceli taraflarının başkaları olabilmek olduğunu söyleyen Seda Bakan, 'Bir başkası olmak zor geliyor mu?' sorusuna 'Empati yeteneğimi geliştiriyorum. Tabii kendindeki derin noktaları da keşfediyorsun. Kendini çok fazla dinliyorsun. Sürekli ne istediğini soruyorsun. Bu da bir zaman sonra biraz hastalıklı bir duruma dönüşebiliyor' yanıtını verdi.

