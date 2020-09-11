Mübarek Cuma mesajları 11 Eylül 2020! Haftanın en güzel, dualı, bayraklı ve ayetli Cuma mesajları

Bir hafta daha mübarek Cuma gününe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cuma günü haftanın en değerli günüdür. Cuma mesajları WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşılır. Toplanmak ve bir araya gelmek anlamına gelen cuma gününde erkekler camide Cuma namazını kılarlar. Sizler için en güzel, bayraklı, kısa Cuma mesajları ve sözlerini derledik. İşte 11 Eylül 2020 haftanın Cuma mesajları...



CUMA MESAJLARI KISA, ANLAMLI VE DUALI

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Rabbim dünyada sağIıkIı, mutIu, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçeIerinde oImayı peygamber efendimizin bütün ümetine nasip eyIesin inşAIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

Ümit ederiz ki bu mübarek cuma günü, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun... Hayırlı Cumalar.

Yüce Rabbim. Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz. -Hayırlı Nurlu Cumalar.

Af dilemekten çekinmeyin, Hiçbir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin..Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah ..Hayırlı Nurlu Cumalar.

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. cuması aşk olanın, aşkı baki olsun.

Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşılık, cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah.c.c cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar. Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

La ilahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafa’dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah’ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR…

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Cuma gününüz mübarek olsun. Allah’ın bize bahşettiği en güzel gününüzü kutlarım.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. HAYIRLI CUMALAR…

Allah'ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eyLesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Allah’ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden Başkasına yalvartma. (amin) Hayırlı Nur’lu cumalar.

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…

Ne ev sahibiyim bu alemde, Ne de kiracı... Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz... Yüreğim kıymet bilene emanet... Gerisi rabbime teslimiyet...! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar...

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah cumaya kavuşturana şükürler olsun…

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.

Tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine oLsun. Rabbim günümüzü hayırLı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.