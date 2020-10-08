Muazzez Ersoy'dan Seda Sayan'a 'gönderme' mi var! 'Doğal güzellik' yarışı

Seda Sayan'ın çok konuşulan operasyonu sonrası Muazzez Ersoy (62), “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla fotoğraf paylaştı. Ersoy’un paylaşımı Sayan'a gönderme olarak yorumlandı. Sayan, bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçisine “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler” yanıtını verdi.

