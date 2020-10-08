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  • Muazzez Ersoy'dan Seda Sayan'a 'gönderme' mi var! 'Doğal güzellik' yarışı
08 Ekim 2020 Perşembe 20:03 | Son Güncelleme:

Muazzez Ersoy'dan Seda Sayan'a 'gönderme' mi var! 'Doğal güzellik' yarışı

Muazzez Ersoy'dan Seda Sayan'a 'gönderme' mi var! 'Doğal güzellik' yarışı

Geçtiğimiz günlerde 'Fransız askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın (57) operasyon görüntüsü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Seda Sayan'ın çok konuşulan operasyonu sonrası Muazzez Ersoy (62), “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla fotoğraf paylaştı. Ersoy’un paylaşımı Sayan'a gönderme olarak yorumlandı. Sayan, bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçisine “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler” yanıtını verdi.

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