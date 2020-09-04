Muazzez Ersoy: Oğluşum 4.5 aylık

Teknesinde deniz ve güneşin keyfini süren Ersoy, 4 buçuk aylık olan Golden Retriever ırkındaki minik oğlu Lucky ile bugün yaptığı paylaşımda, “Benim minik oğluşum Lucky tam 4 buçuk aylık oldu #tbt yapma kıvamına geldi” dedi. Ersoy, ardından minik Lucky’nin küçüklük halini de paylaştı.

