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  3. Muazzez Ersoy: Oğluşum 4.5 aylık
04 Eylül 2020 Cuma 21:39 | Son Güncelleme:

Muazzez Ersoy: Oğluşum 4.5 aylık

Muazzez Ersoy: Oğluşum 4.5 aylık

Sanatçı Muazzez Ersoy'un Bodrum tatili devam ediyor.

Teknesinde deniz ve güneşin keyfini süren Ersoy, 4 buçuk aylık olan Golden Retriever ırkındaki minik oğlu Lucky ile bugün yaptığı paylaşımda, “Benim minik oğluşum Lucky tam 4 buçuk aylık oldu #tbt yapma kıvamına geldi” dedi. Ersoy, ardından minik Lucky’nin küçüklük halini de paylaştı.

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