MS hastaları, kontrolleri ihmal etmemeli

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “MS hastalarına Covid-19 pandemisinden korunmak için rutin tavsiye edilen önlemler dışında ekstra önlem önerilmiyor. Sadece bazı immünsüpresan ilaçlar yani bağışıklığı baskılayan MS ilaçları kullanan hastaların önlemleri daha sıkı tutmasında fayda var. Ayrıca MS hastalarının bu süreçte doktor kontrollerini daha sıkı tutması gerekiyor” uyarısında bulundu.