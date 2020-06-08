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  3. MS hastaları, kontrolleri ihmal etmemeli
08 Haziran 2020 Pazartesi 23:33 | Son Güncelleme:

MS hastaları, kontrolleri ihmal etmemeli

MS hastaları, kontrolleri ihmal etmemeli

Merkezi sinir sistemi hastalığı olan, beyin ve omuriliğin birçok alanını etkileyen MS'te hastaların Covid-19 salgınıyla mücadele edilen bugünlerde önlemlere uyması önem taşıyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “MS hastalarına Covid-19 pandemisinden korunmak için rutin tavsiye edilen önlemler dışında ekstra önlem önerilmiyor. Sadece bazı immünsüpresan ilaçlar yani bağışıklığı baskılayan MS ilaçları kullanan hastaların önlemleri daha sıkı tutmasında fayda var. Ayrıca MS hastalarının bu süreçte doktor kontrollerini daha sıkı tutması gerekiyor” uyarısında bulundu.

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