Mouse hastalığı olarak bilinen 'Karpal Tünel Sendromu' fizik tedaviyle geçebilir

Sürekli, aynı şekilde yapılan hareketler el, bilek ve dirseklerde önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu sorunların başında ise daha çok bilgisayar başında çalışanlarda görüldüğü için halk arasında ‘Mouse Hastalığı’ olarak da bilinen ‘Karpal Tünel Sendromu’ geliyor. Ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösteren bu rahatsızlığın tedavisinin ertelenmesi sonucundan poşet dahi taşıyamaz hale gelebileceğimizin altını çizen Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bekdemir, “Bu rahatsızlığın ilk belirtisi olarak parmaklarınız uykuya daldığınızda ve geceleri uyuştuğunu fark edersiniz. Bu durum genellikle uyurken elimizi tutuş şekli yüzünden olur. Uyuşma, karıncalanma ve ağrı diğer belirtiler olarak görülebilir. Son evrede ise hissizlik ortaya çıkabilir. Durumun erken safhalarında, elleriniz sallamak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Ancak bir süre sonra uyuşukluğun geçmesine neden olmayabilir. Bu sorunun oluşmaması için uzun süre aynı el hareketi yapmaktan uzak durun, iş arasında molalar verip el egzersizleri yapın, el bileğini sürekli bükülü halde çalışmaktan kaçının, bilgisayar kullanıyorsanız el bileğini destekleyici mouse padler ve klavye destekleri kullanın” dedi. Bekdemir, “Sorunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çözüm detaylı muayene sonrası uzman hekim eşliğinde yapılacak fizik tedavi. Sorunun ilerlemesi durumunda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Uzun süre tek tip el işi yapanlarda görülen bu rahatsızlık, eskiden daktilo kullananlar arasında da ‘Sekreter Hastalığı olarak adlandırılıyordu" ifadelerini kullandı.