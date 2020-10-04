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04 Ekim 2020 Pazar 18:15 | Son Güncelleme:

Mor havuç bağışıklığı güçlendirir

Mor havuç bağışıklığı güçlendirir

Turuncu havuçtan 30 kat fazla antioksidan içeren mor havuç, bağışıklığı güçlendiriyor, vücutta detoks etkisi yapıyor.

Bitkisel tedavi uzmanları, "Şalgam suyunun ham maddesi olarak kullanılan mor havuç, yüksek miktarda A, C ve K vitaminleri ile potasyum, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeriyor. Bu sayede bağışıklık sistemini vücudu serbest radikallerden koruyor. Bu özelliği de onun gripten kanser türlerine kadar bir çok hastalıktan koruyucu bir etki oluşturmasını, hücrelerin temizlenmesini sağlıyor" diyor.  

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