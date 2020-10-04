Mor havuç bağışıklığı güçlendirir

Bitkisel tedavi uzmanları, "Şalgam suyunun ham maddesi olarak kullanılan mor havuç, yüksek miktarda A, C ve K vitaminleri ile potasyum, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeriyor. Bu sayede bağışıklık sistemini vücudu serbest radikallerden koruyor. Bu özelliği de onun gripten kanser türlerine kadar bir çok hastalıktan koruyucu bir etki oluşturmasını, hücrelerin temizlenmesini sağlıyor" diyor.