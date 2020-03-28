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  3. Mızıkasıyla moral veriyor

Mızıkasıyla moral veriyor

Mızıkasıyla moral veriyor

Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği öğrencisi 25 yaşındaki Zülkif Cengiz (25) eğitime ara verilmesiyle memleketi Mersin'e döndü. Toroslar ilçesi Musalı Mahallesi'ndeki ailesinin yanında bağ ve bahçe işleriyle uğraşan Cengiz, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelince onlara konser vermeye başladı. Gitarını ve mızıkasını alarak mahalle sakinlerinin evinin önüne giden Cengiz, "müzik geldi" diye bağırıyor sonra da, gitar ve mızıkasıyla gerçekleştirdiği mini konser veriyor.


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