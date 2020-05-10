Miray Daner’in ‘Aşk 101’ pişmanlığı... Son günlerin en çok izlenen dizilerinden olan ‘Aşk 101’de Alina Boz’un oynadığı Eda karakteri için ilk olarak Miray Daner’in kapısının çalındığı öğrenildi. Ancak Daner, eski sevgilisi Kubilay Aka’nın da rol aldığı proje için kalbinin sesini dinledi ve teklifi kabul etmedi. Setin başladığı yaz döneminde Miray Daner, o zaman sevgili olduğu Kubilay Aka’nın ihanet haberleriyle büyük şok yaşamıştı. Aralarının bir daha düzelmeyeceğini inandığı Aka ile aynı seti paylaşmak istemeyen genç oyuncu, Eda rolünü elinin tersiyle itti. Bunun üzerine teklif Alina Boz’a gitti. Alina Boz’un oynadığı Eda karakteri büyük ilgi görünce de Daner’in büyük bir pişmanlık yaşadığını, yakın çevresine anlattığı öğrenildi.