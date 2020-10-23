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23 Ekim 2020 Cuma 20:01 | Son Güncelleme:

Minik Ömer'in kapakları bir engeli ortadan kaldırdı

Minik Ömer'in kapakları bir engeli ortadan kaldırdı

200 kilo mavi kapak toplayan 8 yaşındaki Ömer, engelli bir kişiyi tekerlekli sandalye hayaline kavuşturdu.

Küçük yaşına rağmen büyük bir yardımseverlik örneği gösteren 8 yaşındaki Ömer Musab Dokgöz, İstanbul Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün "Kapakları topla gel, kalmasın artık engel" sloganıyla yürüttüğü "Mavi Kapak" kampanyasına katılma kararı aldı. Yavuz Selim Mahallesi'nde dedesinin çay ocağında kapak toplamaya başlayan Ömer'e, müşterilerin yanı sıra çevredeki esnaf ve arkadaşları da destek çıktı. Ömer topladığı 200 kilogram kapak karşılığında aldığı tekerlekli sandalyeyi, belediye ekipleriyle birlikte Esenler Ortopedik Engelliler Derneği'ne teslim etti.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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