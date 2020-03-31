Milli güreşçiler kapıcı dairesinde form tutuyor

Sivas’ta yaşayan Dünya üçüncüsü Muhittin Sarıçiçek ve Balkan ikincisi Yüksel Sarıçiçek kardeşler ile milli güreşçi Uysal Özen, kapıcı dairesinde koşu bandı, minder, kondisyon bisikleti ve ağırlıklarla idmanlarını sürdürüyor. Milli güreşçi Uysal Özden güreşin eşli olarak yapılan bir spor branşı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'miz de kapandığı için evlerimize geldik. Bir süre kendi imkanlarımızla antrenman yapmaya çalıştık fakat güreş tek kişilik bir spor olmadığı için üç kişi birlikte form tutuyoruz" dedi.