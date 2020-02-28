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Mikroçipli kısırlık tedavisi

Mikroçipli kısırlık tedavisi

Tüp bebek tedavisinde en çok ilerleme kaydedilen konulardan biri de erkek kısırlığı alanı.

Son yıllarda erkek kısırlığında mikroçip ile sperm seçme yönteminin oldukça gündemde olduğunu belirten Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Mikroçip yöntemi DNA yapısı sağlıklı spermler diğerlerinden ayrılarak en ideal olan spermi seçmeye olanak tanıyor. Böylece sperm problemi olan kişilerde sperm hem DNA yapısı açısından hem de mikroskop altında en sağlıklı sperm seçiliyor” dedi.


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