Midenizin verdiği işaretleri önemseyin

Faklı nedenlerden de kaynaklanabilen ancak mide kanserinin ilk belirtileri arasında yer alan bu şikayetler konusunda bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Doç. Dr. Fatih Taşkesen, “Mide kanserinin ilk bulguları arasında ağrı olmayabilir ancak özellikle yemeklerden sonra artan ağrılar dikkate alınmalıdır. Mide ağrısı; enfeksiyon, ishal, kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, reflü, safra veya böbrek taşı gibi birçok nedenden kaynaklanabilmektedir” diye uyardı.