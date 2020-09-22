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22 Eylül 2020 Salı 18:09 | Son Güncelleme:

Midenizin verdiği işaretleri önemseyin

Midenizin verdiği işaretleri önemseyin

Midede şişkinlik, hazımsızlık veya çok az yemek yenmesine rağmen yaşanan erken doyma hissi gibi durumlar çoğu zaman önemsenmeyebiliyor.

Faklı nedenlerden de kaynaklanabilen ancak mide kanserinin ilk belirtileri arasında yer alan bu şikayetler konusunda bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Doç. Dr. Fatih Taşkesen, “Mide kanserinin ilk bulguları arasında ağrı olmayabilir ancak özellikle yemeklerden sonra artan ağrılar dikkate alınmalıdır. Mide ağrısı; enfeksiyon, ishal, kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, reflü, safra veya böbrek taşı gibi birçok nedenden kaynaklanabilmektedir” diye uyardı.

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twittir'dan yaptığı açıklamada, 'Komandolarımız,

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