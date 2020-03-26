Midenin şifası ayı sarımsağı

Yabani sarımsak olarak da bilinen 'ayı sarımsağı', mide hastalıklarının bitkisel tedavisinde en etkili bitki olarak gösteriliyor. Taze yaprakları maydanoz veya taze soğan gibi doğranarak yenilebilen, çorba, et yemekleri ve salataya eklenebilen ayısarımsağı, ilkbaharda toplanır. Ayısarımsağı, normal sarımsağın daha güçlü bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Diğer sarımsak ve soğan türlerinde olduğu gibi hem yaprakları hem de kökleri tüketilir. Mideleri hassas olanlar, yaprakları ve soğanı ince doğrayıp üstüne sıcak süt dökmeli, 1-2 saat beklettikten sonra bu karışımı içmelidir. Ayı sarımsağı şurubu, balgam çıkaran ve bu nedenle soluk alma zorluğu çeken yaşlılarda olumlu sonuçlar verir. Kronikleşmiş öksürükte bile göğsü yumuşatabilir ve böylece nefes alma zorluğunu ortadan kaldırır. Genellikle oluşan ödemlerde ve akciğer rahatsızlıklarında bu iyileştirici şurup başarıyla kullanılabilir. Üst solunum yolunu etkileyen bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun direncini artırmak için kullanacağınız ayı sarımsağı tentürü, kış hastalıklarına karşı korur.