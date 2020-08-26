Microsoft'tan yeni özellik! Konuşmayı yazıya dökmek kolaylaştı

Tıpkı Otter.ai ve diğer benzer servislerde olduğu gibi, kullanıcılar tek bir butona dokunarak transkripsiyon kayıtlarını başlatabilecek. Uygulama yüklenen ses ve video kliplerini de destekleyecek. Word’ün dikte butonunun hemen yanından erişilebilecek bu özellik, yazıya dökülen metni yeni bir kenar çubuğunda gösterecek.