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  • Microsoft'tan yeni özellik! Konuşmayı yazıya dökmek kolaylaştı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:48 | Son Güncelleme:

Microsoft'tan yeni özellik! Konuşmayı yazıya dökmek kolaylaştı

Microsoft'tan yeni özellik! Konuşmayı yazıya dökmek kolaylaştı

Geçen yıl transkripsiyon (sözü yazıya çevirme) özelliğinin işaretini veren Microsoft, sonunda bu özelliği Word'ün web uygulamasına getirdi.

Tıpkı Otter.ai ve diğer benzer servislerde olduğu gibi, kullanıcılar tek bir butona dokunarak transkripsiyon kayıtlarını başlatabilecek. Uygulama yüklenen ses ve video kliplerini de destekleyecek. Word’ün dikte butonunun hemen yanından erişilebilecek bu özellik, yazıya dökülen metni yeni bir kenar çubuğunda gösterecek.

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