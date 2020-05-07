Meyve ve sebze bağışıklığı güçlendiriyor

Günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketmek, vücudun bağışıklığını destekliyor. Meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da koruma sağlıyor. Özellikle C vitamini, bağışıklık hücrelerini koruyor. Tüketilen sebze ve meyvelerin çeşitlendirilmesi, vitamin ve mineral alımını da çeşitlendirmek anlamına geliyor. Tüketilen sebze ve meyvenin en az iki porsiyonunun yeşil yapraklı sebzelerden veya portakal, limon gibi turunçgillerden ya da domatesten oluşması gerekiyor.