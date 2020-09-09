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09 Eylül 2020 Çarşamba 20:13 | Son Güncelleme:

Mevsim geçişlerindeki tehlike: Depresyon

Mevsim geçişlerindeki tehlike: Depresyon

Doğanın kabuk değiştirdiği, yeni bir döngüye hazırlandığı mevsim geçişleri insan psikolojisi ve biyoritmine iyi gelmeyebilir.

Mevsim geçişlerinde yaşanan depresyonun mücadele edilebilir bir durum olduğuna dikkat çeken Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, "Belki havayı değiştiremeyiz ama doğanın ritmine ayak uydurabiliriz. Bunun için gün ışığından olabildiğince fazla faydalanmak çok önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, özellikle sonbahar-kış aylarında dışarıda en az yarım saatlik yürüyüşler yapabilirsiniz. Bu durum güneş ışınlarının direkt gözünüzdeki retinanın içinden girip beyindeki sistemleri harekete geçirmesi açısından çok önemlidir" diye uyardı.

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