Mevsim geçişleri göz alerjisini tetikliyor

Mevsim geçişlerinin yanı sıra dış faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkan göz alerjileri zaman zaman hayatı zorlaştırabiliyor. Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Kemal Yıldırım, “Alerjisi olan kişilerin tozdan, tüyden ve diğer alerjenlerden kendisini koruması gerekir. Bunlara ek olarak medikal ilaçlar da tedavinin önemli bir parçasıdır” diyor. Yıldırım, “Evdeki akarlara karşı mutlaka ev her gün havalandırılmalı, mümkünse ev her gün çekilmeli, yün veya pamuklu yorgan ve yastık kullanılmamalı, evin içinde kesinlikle sigara içilmemeli” uyarısında bulunuyor.