Metin Akdülger, Demet Özdemir ile Furkan Palalı'nın rol aldığı No: 309 dizisi için pişmanlık duymuyor!

‘Atiye’ dizisindeki performansıyla dikkat çeken Metin Akdülger, bir dönem kendisine teklif edilen ‘No: 309’ dizisini kabul etmediği için hiç pişmanlık duymadığını anlattı. Genç oyuncu, Demet Özdemir ile Furkan Palalı’nın rol aldığı ve yurtdışında hâlâ ilgiyle izlenen dizide, kamera karşısına geçmediği için ‘keşke’ duymaktan ziyade oldukça mutlu... Dizide Onur karakterinin ilk olarak kendisine geldiğini söyleyen Metin Akdülger, “Dizi yer, gök yıktı ama ben de çok üzülmedim yapmadığım için” ifadelerini kullandı. Akdülger’in ardından şirketle el sıkışan Furkan Palalı ise yaptığı anlaşmayla kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadı.

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