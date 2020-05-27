Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7757
  • 7,4525
  • 373.115
  • 104954
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Metin Akdülger, Demet Özdemir ile Furkan Palalı'nın rol aldığı No: 309 dizisi için pişmanlık duymuyor!
27 Mayıs 2020 Çarşamba 21:57 | Son Güncelleme:

Metin Akdülger, Demet Özdemir ile Furkan Palalı'nın rol aldığı No: 309 dizisi için pişmanlık duymuyor!

Metin Akdülger, Demet Özdemir ile Furkan Palalı'nın rol aldığı No: 309 dizisi için pişmanlık duymuyor!

Metin Akdülger, yurtdışında ilgiyle izlenen ‘No: 309'un teklifini kabul etmediği için pişmanlık duymuyor: "Hiç üzülmedim."

‘Atiye’ dizisindeki performansıyla dikkat çeken Metin Akdülger, bir dönem kendisine teklif edilen ‘No: 309’ dizisini kabul etmediği için hiç pişmanlık duymadığını anlattı. Genç oyuncu, Demet Özdemir ile Furkan Palalı’nın rol aldığı ve yurtdışında hâlâ ilgiyle izlenen dizide, kamera karşısına geçmediği için ‘keşke’ duymaktan ziyade oldukça mutlu... Dizide Onur karakterinin ilk olarak kendisine geldiğini söyleyen Metin Akdülger, “Dizi yer, gök yıktı ama ben de çok üzülmedim yapmadığım için” ifadelerini kullandı. Akdülger’in ardından şirketle el sıkışan Furkan Palalı ise yaptığı anlaşmayla kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadı.

Ekranların yeni ikilisi: Furkan Andıç ve Nilay Deniz

Murat Dalkılıç'ın minik dinleyicisi Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den eltisi Burcu Özsoy'a tam destek

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Yeni destek paketleri olacak
ABD Suriye'ye hava savunma sistemi konuşlandırdı
MHP Lideri Bahçeli'den net mesaj: 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çekerler
Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında karar belli oldu
Alman basınında dikkat çeken haber: Bunlar Hafter'in eline nasıl geçti?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı

O anlar kameraya yansıdı! Baharın gelmesiyle ovaya indiler