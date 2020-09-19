Mesut Özül ve Amine Gülşe'nin kızlarına özel şarkı

Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda’ya şarkı yazıldı. Ünlü rapçi Capital Bra, Eda için yeni parça yaptı. Önceki gün piyasaya çıkan şarkıda Capital Bra, "Eda, bu dünyaya hoş geldin. Bazıları için senin baban bir kahraman" diyerek Mesut Özil’e övgüler yağdırdı.

Önceki gün sosyal medya hesabından kızı adına yazılan şarkıyı paylaşan Mesut Özil, Alman rapçiye "Çok teşekkürler kardeşim. Allah seni ve aileni korusun" derken Amine Gülşe de şarkıyı Instagram'da paylaşıp "Kızımızın şarkısı" ifadelerine yer verdi.

Eda Özil’in adının geçtiği şarkı, şimdiden Özil ile Gülşe’nin hayranları tarafından tam not almayı başardı.

