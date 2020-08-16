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16 Ağustos 2020 Pazar 19:57 | Son Güncelleme:

Merve Özbey: Hit şarkıyı izleyici belirler

Merve Özbey: Hit şarkıyı izleyici belirler

Popçu Merve Özbey, Şerefe Alaçatı adlı mekanda sahne aldı.

Konser öncesi kameraların karşısına geçen popçu, ‘Devran’ albümüne yeni klip çekmeyeceğini söyledi. 

“Yeni ‘hit’ler geliyor... diyebilir miyiz?” sorusuyla karşılaşan Özbey, “Şarkının ‘hit’ olup olmadığına dinleyiciler karar verir” dedi. Geçen ay eşi Kenan Koçak’ın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisi hatırlatılan Özbey, “Eşim sağ olsun. Temmuz ayında genelde sahnelerde olduğum için kutlama şansım olmuyordu. Yıllardır ilk kez denk geldi” dedi. 

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