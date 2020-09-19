Merve Çağıran: Gerçeği anlatmak etik olmaz

Ayrılmadıklarını söyleyen Çağıran, yuva yıkan kadın olarak lanse edilmesi ile ilgili sorulara da yanıt verdi: “Söylesem de zan altında kalacağım. O yüzden ben gerçeği veya olanları ne kadar anlatsam da, insanlara olağan ve doğal şekilde açıklamak etik olmaz. Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok. Özel hayatımla ilgili o kadar ayrıntılı konuşamam. Kimse konuşmaz.”