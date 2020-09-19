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19 Eylül 2020 Cumartesi 22:46 | Son Güncelleme:

Merve Çağıran: Gerçeği anlatmak etik olmaz

Merve Çağıran: Gerçeği anlatmak etik olmaz

'Çocuk' dizisinde rol aldıktan sonra birlikte olmaya başlayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın ayrıldıkları iddia edildi.

Ayrılmadıklarını söyleyen Çağıran, yuva yıkan kadın olarak lanse edilmesi ile ilgili sorulara da yanıt verdi: “Söylesem de zan altında kalacağım. O yüzden ben gerçeği veya olanları ne kadar anlatsam da, insanlara olağan ve doğal şekilde açıklamak etik olmaz. Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok. Özel hayatımla ilgili o kadar ayrıntılı konuşamam. Kimse konuşmaz.”

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