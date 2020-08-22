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  • Merve Boluğur'un annesinden müstakbel damat adayı Burak Dayı ile ilgili samimi açıklama! 'İyi bir çocuk'
22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur'un annesinden müstakbel damat adayı Burak Dayı ile ilgili samimi açıklama! 'İyi bir çocuk'

Merve Boluğur'un annesinden müstakbel damat adayı Burak Dayı ile ilgili samimi açıklama! 'İyi bir çocuk'
- RECEP ASLAN

Oyuncu Merve Boluğur, annesi Nehra Hanım ile Nişantaşı'nda objektflere yansıdı.

Burak Dayı ile beraber olan Boluğur’un annesine müstakbel damat adayı soruldu. Nehra Hanım, “Burak ile tanıştım, çok iyi bir çocuk, beğendim” dedi. Kızıyla yalnız kalmak istediğini söyleyen Nehra Hanım, “Bana daha fazla soru sormayın, kızımla görüşmek istiyorum” dedi. 

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