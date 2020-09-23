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  • Merve Boluğur Burak Dayı ayrılığından sonra ilk kez konuştu! 'Adamın sevmeye gücü olmalı'
23 Eylül 2020 Çarşamba 19:09 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur Burak Dayı ayrılığından sonra ilk kez konuştu! 'Adamın sevmeye gücü olmalı'

Merve Boluğur Burak Dayı ayrılığından sonra ilk kez konuştu! 'Adamın sevmeye gücü olmalı'

Kısa süre önce erkek arkadaşı Burak Dayı'dan ayrılan Merve Boluğur, sessizlik detoksunu aşk sorusu karşısında bozdu.

Tek başına Maçka Park’ında zaman geçirirken görüntülenen oyuncu, “Doğa ile baş başa kalıp kendimi dinliyorum” dedi. “Tekrar âşık olur musunuz?” şeklindeki soru üzerine “Aşk güzel bir şey. Sevmeye gücü olan bir adamla birlikte olabilirim” diye konuştu.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Karadeniz gazı ithal

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