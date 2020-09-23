Merve Boluğur Burak Dayı ayrılığından sonra ilk kez konuştu! 'Adamın sevmeye gücü olmalı'

Tek başına Maçka Park’ında zaman geçirirken görüntülenen oyuncu, “Doğa ile baş başa kalıp kendimi dinliyorum” dedi. “Tekrar âşık olur musunuz?” şeklindeki soru üzerine “Aşk güzel bir şey. Sevmeye gücü olan bir adamla birlikte olabilirim” diye konuştu.